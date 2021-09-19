الكاظمي يشدد على إيجاد البدائل للفقراء قبل إزالة التجاوزات

2021/09/19 | 18:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، فيما شدد على إيجاد البدائل للفقراء قبل إزالة التجاوزات.وأوضح بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، جرى خلال اللقاء، التباحث في سبل إنجاح الانتخابات، وتعزيز التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ لأجل أن تكون انتخابات تشرين …

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