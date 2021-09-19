الأمن ينفذ عملية أمنية في ديالى ويعلن نتائج أولية

2021/09/19 | 18:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الأحد، عن تنفيذ عملية أمنية في منطقة حاوي العظيم بمحافظة ديالى، فيما أعلنت نتائج أولية عن العملية.

وقالت الخلية في بيان، إنه “ثأراً لشهدائنا الابطال، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، باشرت الفرقة الأولى ضمن قيادة عمليات ديالى بتشكيلاتها كافة، بعملية امنية في منطقة حاوي العظيم بمحافظة ديالى لمطاردة بقايا عصابات داعش الإرهابية”.

وأضاف البيان، أنه “تمكنت القوات الأمنية من القاء القبض على أحد الإرهابيين، وعثرت على أوكار لهم، وضبطت اعتدة وذخائر للعدو وتجهيزات، ومازالت العملية مستمرة، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً”.

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