2021/09/19 | 18:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف وزير النفط، إحسان عبد الجبار إسماعي، اليوم الاحد، أن أوبك وحلفاءها سيحاولون إبقاء أسعار النفط عند 70 دولاراً للبرميل.

وقال الوزير في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "أوبك وحلفاءها سيحاولون إبقاء أسعار النفط عند 70 دولاراً للبرميل في الربع الأول من العام 2022"، مضيفا "نتوقع التزام المجموعة باتفاق الإنتاج الحالي عندما تجتمع في تشرين الأول المقبل إذا ظلت الأسعار مستقرة".

وبين أنه "من المتوقع أن تبلغ إجمالي صادرات العراق من النفط الخام 3.4 ملايين برميل يومياً في شهر أيلول الجاري".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط: أوبك وحلفاؤها سيحاولون إبقاء أسعار النفط عند 70 دولاراً للبرميل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط: أوبك وحلفاؤها سيحاولون إبقاء أسعار النفط عند 70 دولاراً للبرميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).