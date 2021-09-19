عمومية اتحاد كأس الخليج العربي تجتمع الاثنين لحسم ملف خليجي 25

2021/09/19 | 18:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الجمعية العمومية الاستثنائية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، اليوم الاحد، عن عقد اجتماعها يوم غد لحسم ملف خليجي 25.

وذكرت الجمعية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "ستعقد اجتماعها يوم غد الاثنين الموافق 20 سبتمبر عبر الاتصال المرئي برئاسة الشيخ، حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد، وبحضور رؤساء الاتحادات الأعضاء باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم".

وأضافت أن "الاجتماع سيناقش الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال واتخاذ القرارات بشأنها، وغدا الخيارات المطروحة هو إقامة بطولة الخليج في بداية العام المقبل او تأجيل إقامة البطولة لما بعد كأس العالم 2022 في قطر".

وفي وقت سابق، سربت صحف خليجية معروفة خبر تأجيل البطولة لما بعد كأس العالم في قطر العام المقبل.

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