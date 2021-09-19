مانشستر يونايتد يحقق فوزا ثمينا على وست هام بالوقت القاتل

2021/09/19 | 18:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع خطف مانشستر يونايتد انتصارا في الوقت القاتل أمام مضيفه وست هام، بالتغلب عليه بنتيجة (2-1) اليوم الأحد، في المباراة التي احتضنها ملعب لندن الأولمبي ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.وافتتح وست هام التسجيل عبر سعيد بن رحمة في الدقيقة (30)، وعدل اليوناتيد النتيجة عبر كريستيانو رونالدو في الدقيقة (35)، قبل أن يخطف جيسي لينجارد الانتصار بالهدف الثاني في الدقيقة (89).وبتلك النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد وست هام عند 8 نقاط في المركز الثامن.

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