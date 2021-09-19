محافظ بغداد يعلن تشكيل لجنة لمعالجة ملف محاضري 2020

2021/09/19 | 18:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم الأحد، تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة ملف محاضري عام 2020.وقال محافظ بغداد، خلال اجتماع عقده مع وكيل وزارة التربية فلاح القيسي، بحضور النائب الفني للمحافظ علي العيثاوي، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الاجتماع جاء لايجاد حل لموضوع محاضري 2020 ، للذين …

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