2021/09/19 | 18:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزراعة تناقش وضع آلية علمية والارتقاء بواقع التمور المركز الخبري الوطني.

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