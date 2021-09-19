2021/09/19 | 18:18 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي.وجرى خلال اللقاء، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، التباحث في سبل إنجاح الانتخابات، وتعزيز التنسيق بين السلطتين …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء العراقي يبحث ملف الانتخابات وحملة إزالة التجاوزات) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء العراقي يبحث ملف الانتخابات وحملة إزالة التجاوزات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).