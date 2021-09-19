القبض على متهم بالقتل وتحرير مختطف في ديالى

2021/09/19 | 18:21 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية شرطة ديالى، اليوم الاحد، عن القاء القبض على متهم بجريمة قتل، فيما تمكنت قوات الرد السريع من تحرير مختطف في ناحية ابي صيدا.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز ودوريات قسم شرطة الخالص بالتعاون مع مركز شرطة التحرير في شرطة ديالى من القاء القبض على متهم بجريمة قتل بعد تعقبه من قبل الفريق الأمني المكلف بكشف ملابسات الجريمة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه اصوليا".

وفي سياق متصل "تمكن فوج العقرب في اللواء الثاني التابع الى فرقة الرد السريع بوزارة الداخلية، بالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة التابع الى وكالة الاستخبارات الاتحادية، من تحرير مختطف كان مقيدا في احد بساتين ناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى، وذلك بعد ان وردت معلومات عن احتمال وقوع جريمة خطف وقتل في ذلك البستان، الا ان الاجراءات السريعة حالت دون وقوع الجريمة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بالحادث اصوليا".

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