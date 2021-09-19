2021/09/19 | 18:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الأحد، عقد مؤتمر عشائري، موسع، بهدف حصر السلاح بيد الدولة، جنوبي العاصمة بغداد.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت القيادة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (19 أيلول 2021) إنه "تنفيذاً للخطة المرسومة من قبل قيادة عمليات بغداد وبغية مد جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع العراقي، تم عقد مؤتمر موسع لوجهاء وشيوخ عشائر مناطق جنوب بغداد في منطقة صدر اليوسفية، وبحضور اللواء الركن قائد المقر المتقدم/ الكرخ واللواء الركن معاون قائد عمليات بغداد /الكرخ وقائد فرقة المشاة السابعة عشر والعميد مدير عام شؤون العشائر في وزارة الداخلية وعدد غفير من امراء القبائل وشيوخ ووجهاء العشائر لمساندة القوات الأمنية في حصر السلاح بيد الدولة".

وأضافت أن "المؤتمر يهدف للحد من ظاهرة النزاعات والدكة العشائرية وفق مواثيق وعهود تم التأكيد عليها من قبل جميع الحاضرين كما تم الإشارة الى اغلب المواضيع التي تهم المجتمع العراقي، منها مكافحة المخدرات ومعالجة تأثيرها السلبي في السلم المجتمعي والمغالات في الفصول العشائرية ومواضيع أخرى كما واكد الحاضرين على بقاء العشائر وعهدها ان تكون الظهير الساند لواتنا الأمنية وصمام الأمان للحفاظ على وحدة الصف والامن والاستقرار في مناطقهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تعقد مؤتمراً عشائرياً موسعاً لحصر السلاح بيد الدولة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تعقد مؤتمراً عشائرياً موسعاً لحصر السلاح بيد الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).