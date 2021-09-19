الزراعة تناقش وضع آلية علمية للارتقاء بواقع التمور

2021/09/19 | 18:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ناقشت وزارة الزراعة، اليوم الاحد، وضع آلية علمية للارتقاء بواقع التمور، لافتة الى هناك حلولا وتسهيلات تسعى إلى تحقيقها من خلال استحصال موافقات من المجلس الوزاري للاقتصاد.وذكرت الوزارة في بيان […]

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