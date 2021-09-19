بيلوسي لـCNN حول ترهيب النساء: الترشح لمنصب ليس لضعاف القلوب لكنه يستحق العناء

2021/09/19 | 18:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مقابلة حصرية مع CNN، تحدثت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ورئيس مجلس العموم البريطاني ليندسي هويل إلى بيانكا نوبيلو حول التهديدات الموجهة إلى السياسيات.قال كلا المتحدثين إن لديهما سياسيات قلن إنهن لم يعد بإمكانهن الترشح للانتخابات بسبب المضايقات عبر الإنترنت.وقالت بيلوسي إن السياسة ليست لضعاف القلوب ولكنها تستحق العناء.

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