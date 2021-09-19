شاهد بالفيديو.. مدن العراق تختفي من قائمة المدن الآمنة بتصنيفها الجديد | تقرير

2021/09/19 | 18:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: paGSW2-TM7U

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