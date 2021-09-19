الخصاونة يؤكد حرص الأردن على أمن واستقرار العراق ومسيرة البناء والإعمار

2021/09/19 | 18:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير الداخلية عثمان الغانمي مع رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة تطوير العلاقات الثنائية مع العراق بالإضافة إلى الاهتمام بآليّة التعاون الثلاثي الأردني العراقي المصري.

وأشاد الغانمي من العاصمة عمان بمستوى التعاون والتنسيق الأمني بين الجانبين، مؤكدا أن الحدود بين البلدين بقيت مستقرة وآمنة رغم الظروف والتحديات التي فرضتها وجود المجموعات الإرهابية في العديد من المناطق العراقية.

وذكر الغانمي أن الوضع في العراق مستقر وآمن؛ الأمر الذي يسمح بالتوجه نحو إعادة البناء، معربا عن تطلع العراق لمساهمة الأردن والشركات الأردنية في مسيرة إعادة الإعمار.

بدوره، أكد رئيس الوزراء الأردني حرص الأردن على أمن واستقرار العراق ومسيرة البناء فيه، مشددا على أن أمن واستقرار العراق جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المملكة.

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