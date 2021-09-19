تشكيل لجنة حكومية لمعالجة ملف محاضري 2020

2021/09/19 | 18:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن محافظ بغداد، محمد جابر العطا، اليوم الاحد، تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة ملف محاضري عام 2020.

وقال العطا خلال اجتماع عقده مع وكيل وزارة التربية فلاح القيسي بحضور النائب الفني للمحافظ علي العيثاوي، وفق بيان أوردته المحافظة، إن “الاجتماع جاء لايجاد حل لموضوع محاضري 2020 ، للذين لم تصدر لهم اوامر ادارية، كذلك المحاضرين الذين انقطعوا عن القاء المحاضرات في المدارس”.

وبين العطا، أن “الاجتماع جاء بتوجيه من مكتب رئيس الوزراء، وتشكيل لجنة مشتركة من المحافظات التي تعاملت مع المحاضرين المجانيين، في مدارسهم”، لافتا الى ان “عمل اللجنة هو بداية الطريق لحل هذا الملف المعلق، وانصاف لتلك الشريحة التي عانت الحيف والظلم”.

واشار محافظ بغداد، الى “وجود جهود كبيرة ومتظافرة لمحافظة بغداد، ووزارة التربية، ومكتب رئيس الوزراء، بهذا الشان”.

من جانبه، اكد وكيل وزير التربية فلاح القيسي، “حل ازمة المحاضرين من خلال اللجنة المذكورة، سيما وانها بانتظار حضور ممثلي وزارة المالية، وديوان الرقابة الاتحادية، خلال هذا الاسبوع”.

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