2021/09/19 | 18:40 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة العمل لـIQ: سنعيد شمول أشخاص جدد بشبكة الحماية الاجتماعية حال توفر هذا الأمر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/19 | 18:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة العمل لـIQ: سنعيد شمول أشخاص جدد بشبكة الحماية الاجتماعية حال توفر هذا الأمر) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة العمل لـIQ: سنعيد شمول أشخاص جدد بشبكة الحماية الاجتماعية حال توفر هذا الأمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).