2021/09/19 | 18:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عودة اول مركبة سياحية الى الفضاء بسلام الى الارض

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