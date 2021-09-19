بالصورة.. شاهد مديري التقاعد وشركة كي كارد بلقطة مهربة من السجن

2021/09/19 | 18:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تنشر (بغداد اليوم) صورة لمدير التقاعد السابق أحمد الساعدي ومدير شركة كي كارد بهاء عبد الحسين.

وتوضح ان صورة الساعدي وعبد الحسين مسربة من داخل إحد السجون العراقية بعد اعتقالهما بتهمة الفساد.

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