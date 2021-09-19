2021/09/19 | 18:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت السفارة الأميركية في اليمن، الأحد، بشدة، إعدام تسعة أشخاص على يد الحوثيين بعد "سنوات من التعذيب والانتهاكات"، وفيما وصفت العمل بـ"الشائن" قالت إن "هذه الهمجية يجب أن تتوقف".

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