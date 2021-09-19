العتبة الحسينية تطرح حلاً علمياً لإدارة وأمن الحشود

2021/09/19 | 18:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طرحت العتبة الحسينية المقدسة، حلاً وصفته بالعلمي لإدارة وأمن الحشود بالتزامن مع إقامة الملتقى الهندسي الأول لإدارة وأمن الحشود بالتعاون مع جامعة وارث الأنبياء التابعة للعتبة ونقابة المهندسين فرع كربلاء المقدسة.وقال معاون الأمين العام للشؤون الفكرية والثقافية في العتبة أفضل الشامي لموقع الأئمة الاثنا عشر، إن “الهدف من إقامة الملتقى هو إثارة التحديات […]

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