2021/09/19 | 18:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية ونقابة المعلمين تؤكدان على اعادة مكانة المعلم والمدرس على حدٍ سواء المركز الخبري الوطني.

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