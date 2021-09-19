2021/09/19 | 19:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ao07sim2DBQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واشنطن تفتح النار على العراق مجدداً | رأس السطر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. واشنطن تفتح النار على العراق مجدداً | رأس السطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).