2021/09/19 | 19:05 - المصدر: قناة الفرات

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -hFe9sAA2As

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السماوة تلتحق بالناصرية والبصرة لتلبي نداء الاربعين صوب قبلة الاحرار) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السماوة تلتحق بالناصرية والبصرة لتلبي نداء الاربعين صوب قبلة الاحرار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).