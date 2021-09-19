2021/09/19 | 19:40 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uG3Bj0DxHF0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مافيات تدعي امتلاكها "الدولار الليبي" باربيل لاستمالة المواطنين والاحتيال عليهم) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مافيات تدعي امتلاكها "الدولار الليبي" باربيل لاستمالة المواطنين والاحتيال عليهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).