2021/09/19 | 19:40 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yWYXaFGtsWY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منتسب في الشرطة يغمى عليه ويسقط أرضا أثناء تصوير برنامج تلفزيوني) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. منتسب في الشرطة يغمى عليه ويسقط أرضا أثناء تصوير برنامج تلفزيوني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).