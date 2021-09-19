الاتحادية تعثر على قنابر هاون وعبوات ناسفة في كركوك

2021/09/19 | 19:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد، عن تنفيذ عمليات استباقية اسفرت عن العثور على قنابر هاون وعبوات ناسفة في كركوك.

وقالت القيادة في بيان، ان “قطعات الشرطة الاتحادية تواصل عملياتها الأمنية المستمرة لتطهير قواطع المسؤولية من مخلفات العصابات الإرهابية المهزومة والبحث عن المطلوبين حيث نفّذت قوة مشتركة من اللواء الحادي عشر واللواء الثاني عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية مسنودة بالجهد الهندسي ومفارز الطائرات المسيرة ، عملية أمنية لتفتيش وتطهير مناطق (هور السفن، العريشة السفلى، سن الذبان، الماحوز )بقضاء الحويجة في محافظة كركوك تم خلالها العثور على 3 قنابر هاون عيار 60 ملم وعبوة ناسفة اسطوانية الشكل وعبوة ناسفة نوع بلازما حديدية، تم تفكيكها وأتلافها من قبل مفارز الجهد الهندسي “.

واضافت ان “قوة من اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية شرطة اتحادية بألاشتراك مع مفارز كتيبة هندسة ميدان الفرقة نفذت عملية تفتيش في منطقة (الفاخرة) بكركوك لتجفيف منابع الإرهاب وتأمين المناطق من التحركات المشبوهة والبحث عن المطلوبين”.

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