اختيار الكويت مركزاً إقليمياً لحفظ بيانات غوغل

2021/09/19 | 19:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مركز الإعلامي الرقمي، الاحد، عن تعاون بين الكويت وشركة غوغل لجعلها مركزاً إقليمياً لحفظ بيانات غوغل.

وقال المركز في بيان، إنه “بعد مفاوضات طويلة استمرت لسنوات … تعاون شامل بين الكويت وشركة غوغل يؤدي الى ان تصبح الكويت مركزاً إقليمياً في منطقة الشرق الأوسط لحفظ بيانات غوغل”.

وأضاف المركز أن “هذا التعاون سيوفر المشروع الاف الوظائف”.

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