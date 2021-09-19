صورة نادرة تجمع المشتري وزحل بجانب القمر

2021/09/19 | 19:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حصلت (بغداد اليوم) على صورة توضح كوكب المشــــــتري، أحد ألمع أجرام السماء، يلمع باللون الأبيض الى يمين القمر وبجانبه كوكب زحل، أقل لمعانا من رفيقه المشتري، ويميل للون الأصفر.

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