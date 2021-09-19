العراق.. كم عدد المواكب التي تشارك في زيارة الاربعين؟

2021/09/19 | 19:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قسم الشعائر والمواكب والهيئات الحسينية في العراق والعالم الإسلامي التابع للأمانتين العامتين للعتبتين الحسينية والعباسية، الاحد، تسجيل أكثر من 11356 موكب خدمي من كافة المحافظات، بالاضافة إلى مشاركة أكثر من 59 موكب عربي واجنبي في زيارة الاربعين.

وذكر رئيس القسم، رياض نعمة السلمان في بيان اليوم، (19 ايلول 2021)، إنه "منذ الخامس والعشرين من شهر محرم الحرام عمل قسم الشعائر والمواكب الحسينية على إصدار الكفالات الخاصة بأصحاب المواكب التي ستشارك في زيارة الأربعين".

وأضاف السلمان، انه "تم تسجيل أكثر من 11356 موكب خدمي من كافة المحافظات العراقية، وهنالك أكثر 59 موكب عربي واجنبي سيشارك أيضا في عزاء اربعينية الإمام الحسين عليه السلام".

وتابع، ان "المواكب الاجنبية التي ستشارك في الزيارة جاءت من الصين، السويد، السعودية، سوريا، إيران، لبنان، باكستان، الهند، نيجيريا، كينا، واخرى والتي ستشارك في تقديم العزاء والمواساة للإمام الحسين وأخيه العباس عليهما السلام، إضافة إلى توزيع الطعام والشراب على الزائرين".

وأوضح، أنه "سيتم تجهيز المواكب الحسينية بالمحروقات من النفط الابيض والغاز، إضافة إلى الماء الصالح للشرب خدمة لأصحاب المواكب الحسينية مجانا، إضافة إلى إلزام أصحاب الكفالات على ضرورة الألتزام بالتوصيات التي أكدت عليها المرجعية الدينية العليا، وتوجيهات وزارة الصحة العراقية على ضرورة تطبيق شروط الوقاية والسلامة والتباعد الاجتماعي".

وشدد السلمان، على أهمية "الالتزام بوقت نزول موكب العزاء الذي حدده القسم وحسب الضوابط الإدارية المتبعة التي تعهد بها من أصحاب المواكب الحسينية خلال الزيارة الأربعينية".

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