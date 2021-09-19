عمليات بغداد تعقد مؤتمرًا في اليوسفية للحد من

2021/09/19 | 19:47 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إن المؤتمر لحصر السلاح بيد الدولة (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت قيادة عمليات بغداد، عقد مؤتمر عشائري، موسع، للحد من النزاعات والدكة العشائرية، جنوبي العاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "تنفيذًا للخطة المرسومة من قبل قيادة عمليات بغداد وبغية مد جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع العراقي، تم عقد مؤتمر موسع لوجهاء وشيوخ عشائر مناطق جنوب بغداد في منطقة صدر اليوسفية، وبحضور اللواء الركن قائد المقر المتقدم/ الكرخ واللواء الركن معاون قائد عمليات بغداد /الكرخ وقائد فرقة المشاة السابعة عشر والعميد مدير عام شؤون العشائر في وزارة الداخلية وعدد غفير من أمراء القبائل وشيوخ ووجهاء العشائر لمساندة القوات الأمنية في حصر السلاح بيد الدولة".

وأضافت أن "المؤتمر يهدف للحد من ظاهرة النزاعات والدكة العشائرية وفق مواثيق وعهود تم التأكيد عليها من قبل جميع الحاضرين كما تم الإشارة إلى أغلب المواضيع التي تهم المجتمع العراقي، منها مكافحة المخدرات ومعالجة تأثيرها السلبي في السلم المجتمعي والمغالات في الفصول العشائرية ومواضيع أخرى، وأكد الحاضرون على بقاء العشائر وعهدها أن تكون الظهير الساند لقواتنا الأمنية وصمام الأمان للحفاظ على وحدة الصف والأمن والاستقرار في مناطقهم".

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