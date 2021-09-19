استقالة وزير أسترالي على خلفية قبول تبرع من جهة مجهولة

2021/09/19 | 19:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع قدم وزير الصناعة والعلوم والتكنولوجيا الأسترالي كريستيان بورتر استقالته على خلفية قبول تبرع من جهة مجهولة لتمويل رسوم دعوى قضائية خاصة به ضد هيئة الإذاعة الأسترالية "إيه بي سي".وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، وفقا لصحيفة، سيدني مورنينج هيرالد، الأسترالية، اليوم الأحد، إن "بورتر استقال من الوزارة وتم قبول استقالته".يأتي ذلك بعد خمسة أيام من كشف بورتر عن قبوله تبرعا من صندوق ائتماني يعرف باسم "صندوق الخدمات القانونية" لتغطية جزء من رسومه القضائية في قضية تشهير أقامها ضد محطة "إيه بي سي" على إثر اتهامه بقضية اغتصاب سابقة ترجع إلى عام 1988 والتشهير به".وكان موريسون قد طلب المشورة من وزارء حكومته بشأن ما إذا كان التبرع المجهول ينتهك المعايير الوزارية، لكنه أعلن اليوم أن بورتر، الذي شغل سابقا منصب المدعي العام، اتخذ قرار الاستقالة".وصرح موريسون للصحفيين: "لقد اتخذ بعد ظهر اليوم الإجراء المناسب للحفاظ على تلك المعايير بتقديم استقالته من منصبه كوزير، وقد قبلت استقالته".وتقرر تعيين وزير الطاقة وخفض الانبعاثات الأسترالي أنجوس تايلور لتولي الحقيبة الوزارية لبورتر بشكل مؤقت".

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