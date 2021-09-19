الناخبون الروس يواصلون الإدلاء بأصواتهم في اليوم الأخير وتوقعات بفوز حزب بوتين

2021/09/19 | 19:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يواصل الروس الإدلاء بأصواتهم في اليوم الأخير من الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء مجلس الدوما التي يتنافس فيها 14 حزبا للحصول على 450 معقدا.

ومن المقرر أن تصدر أولى النتائج في ساعة متأخرة من ليل الأحد، إذ بدأت عمليات فرز الأصوات في مدينة فلاديفوستوك أقصى شرق روسيا، بعد أن ادلى جميع الناخبين بأصواتهم وأغلقت صناديق الاقتراع، في حين تشير استطلاعات الرأي أن حزب “روسيا الموحدة” وهو حزب الرئيس فلاديمير بوتين سيحتفظ بأغلبية في البرلمان.

في الأثناء، أعلنت وزارة الداخلية الروسية عدم تسجيلها أي انتهاكات او خروقات من شأنها أن تنعكس على نتائج الانتخابات الجارية في البلاد.

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