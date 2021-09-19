أردوغان: تركيا ليست خادمة لأحد

2021/09/19 | 19:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، بأن تركيا تتحمل عبء 4.5 مليون لاجئ، مؤكدا أنها "ليست خادمة لأحد"، وذلك ردا على تصريحات لرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

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