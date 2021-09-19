المالية تعلن المباشرة بصرف رواتب الموظفين لشهر أيلول

2021/09/19 | 20:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد باشرت وزارة المالية، اليوم الأحد، بتمويل رواتب الموظفين لشهر أيلول.وقال مصدر في الوزارة، في حديث نقلته الوكالة الرسمية، إن “الوزارة باشرت اليوم بتمويل رواتب الموظفين لشهر أيلول الجاري”.

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