2021/09/19 | 20:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف مصدر مطلع، اليوم الاحد، عن وجود توجه نيابي لعقد جلسة البرلمان ليوم غد، معلنا عن ابرز الكتل التي ستحضر الجلسة.وقال المصدر لـ”المركز الخبري الوطني”: إن “هناك توجهات نيابية لعقد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بحضور ابرز الكتل..



توجه نيابي لعقد جلسة الغد المركز الخبري الوطني.

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