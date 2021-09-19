الأسطورة والتأريخ - عباس علي العلي

2021/09/19 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي الأسطورة كما تفهم الآن والتي يفترض فيها المعرفيون والمعرفون الذين صاغوا ملامح المعنى لها أنها (مجموعة القصص والروايات والخيالات السردية التي وصلتنا عن مراحل وحقب تأريخية دون معرفة منشئها أو مخترعها والتي تتعلق دوما بخيالية الأحداث الغرائبية اللا معقولة وأبطالها خاصة الذين أما كونهم سوبر في وجودهم أو السوبر في أفعالهم)، بمعنى كما عرفته بعض الكتابات التعريفية بأنها ( مجموعة من القصص والحكايات التي ت ......





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