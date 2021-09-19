المالية تباشر بتمويل رواتب الموظفين لشهر أيلول

2021/09/19 | 20:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوزارة باشرت اليوم بتمويل رواتب الموظفين.

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