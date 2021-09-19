الصحة توضح بشأن البدء بتلقيح الأطفال في العراق - عاجل

2021/09/19 | 20:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الأحد، بشأن البدء بحملة تلقيح الأطفال ضد فايروس كورونا في العراق.

وقالت عضو الفريق الطبي والإعلامي في الوزارة ربى فلاح حسن في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "منظمة الصحة العالمية لم تصدر أي تعليمات بخصوص تلقيح الأطفال ضد كورونا وفي حال صدور تعليمات بهذا الشأن سيتم العمل بها في العراق حيث أن وزارة الصحة العراقية تعمل تحت اشراف ومظلة الصحة العالمية".

وأضافت، أن "هنالك توصيات وأولويات بإعطاء لقاحات كورونا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفايروس"، مشيرة إلى أن "الدراسات العالمية حول تلقيح الأطفال غير مكتملة إلى الآن".

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