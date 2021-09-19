رئيس الجمهورية يزور نيويورك غداً الاثنين

2021/09/19 | 20:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر مطلع، اليوم الاحد، بأن رئيس الجمهورية، برهم صالح سيزور نيويورك يوم غداً الاثنين.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "رئيس الجمهورية، برهم صالح، سيزور نيويورك يوم غدا الإثنين للمشاركة في اجتماعات الامم المتحدة".

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