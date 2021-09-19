باحثة تدعو الأسر العراقية الى المشاركة في الانتخابات

2021/09/19 | 20:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعت الباحثة والاكاديمية، فرح القريشي، اليوم الاحد، الاسر العراقية الى المشاركة في الانتخابات، فيما اكدت على ان تحالف الفتح نجح بدعم دور المرأة والاهتمام بالطفل.وقالت القريشي لبرنامج “بضم العين”: ان “الاشراف على الانتخابات هذا العام مغاير عن باقي الاعوام”، لافتة ان “هذه الدورة الانتخابية تختلف عن سابقاتها”.واضافت “يجب اعادة الوعي الانتخابي للمواطنين، […]

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