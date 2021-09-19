2021/09/19 | 20:15 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ExDudOypb10

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هجرة من الوطن .. للبحث عن وطن #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هجرة من الوطن .. للبحث عن وطن #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).