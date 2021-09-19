2021/09/19 | 20:15 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ممرض يتعرض لگوامة عشائرية وعقوبات وظيفية.. والسبب ؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: OjiT9Qu_WYo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ممرض يتعرض لگوامة عشائرية وعقوبات وظيفية.. والسبب ؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ممرض يتعرض لگوامة عشائرية وعقوبات وظيفية.. والسبب ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).