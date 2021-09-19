وزير الخارجية فؤاد حسين يصل إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

2021/09/19 | 20:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الخارجية، الأحد، وصول الوزير فؤاد حسين إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعيَّة العامّة للأمم المُتحِدة في دورتها الـ76.

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وذكر بيان للوزارة، تلقى "ناس" نسخة منه، (19 أيلول 2021)، أن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين وصل إلى نيويورك؛ لحُضُور أعمال الدورة الـ 76 للجمعيَّة العامَّة للأمم المُتحِدة، كما سيلقي كلمة العراق ضمن أعمال هذه الدورة، وتمثيل العراق في عدد من الاجتماعات التي ستـُعقـَد على هامش الإجتماعات المقررة".

وأضاف أنه "من المُتوقـَّع أن يلتقي السيّد الوزير بعددٍ من وزراء الخارجيَّة، ومسؤولي عدد من بلدان العالم؛ لبحث العلاقات الثنائيّة، وتعزيزها، وحشد الجُهُود لاستمرار وقوفهم إلى جانب العراق، والمساهمة في إعادة إعمار البُنى التحتـيَّة للمُدُن العراقـيَّة، والتأكيد على سياسة العراق الخارجيَّة ودوره الفاعل في تعزيز الأمن والإستقرار وتحقيق شراكاتٍ إقتصاديّة فاعلة، في إطار إستعداداتٍ حكوميّة لقربِ الانتخابات المُقررة في العاشر من تشرين الأول القادم".

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