2021/09/19 | 20:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة بالجيش الأردني اللواء الركن يوسف الحنيطي، الأحد، في العاصمة عمان، وزير الدفاع السوري رئيس الأركان العماد علي أيوب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع السوري يزور الأردن ويلتقي رئيس الأركان) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع السوري يزور الأردن ويلتقي رئيس الأركان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).