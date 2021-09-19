2021/09/19 | 20:32 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد تؤكد أهمية المراقبة الدولية للانتخابات المقبلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/19 | 20:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد تؤكد أهمية المراقبة الدولية للانتخابات المقبلة) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد تؤكد أهمية المراقبة الدولية للانتخابات المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).