رئيس الوزراء القادم.. اين تتجه بوصلة الكتل السياسية التقليدية؟

2021/09/19 | 21:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سباق مبكر بين القوى الشيعية على رئاسة الوزراء.

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