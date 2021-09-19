الكاظمي يستقبل الفنان عدي عبد الستار ويوجّه بمتابعة حالته الصحية

2021/09/19 | 21:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد استقبل رئيس مجلس مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، الفنان عدي عبد الستار.وقال بيان لمكتب الكاظمي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الكاظمي اطلع على أوضاع الفنان الصحية، ووجّه المؤسسات الصحية المختصة بتقديم الرعاية، والمتابعة الحثيثة، وتسهيل احتياجاته.

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