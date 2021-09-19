بالوثيقة.. مقترح برلماني لشمول فئة جديدة بلقاحات كورونا

2021/09/19 | 21:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقترح عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، جواد الموسوي، شمول فئة جديدة لتلقي لقاحات كورونا.

وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع الموسوي، معنونة إلى وزير الصحة، “استناداً لصلاحياتنا وفق النظام الداخلي لمجلس النواب، ودورنا الرقابي في لجنة الصحة والبيئة النيابية، من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية وتأمين سلامة أبناء بلدنا العزيز، نرجو تفضلكم بشمول الأعمار لغاية سن 12 سنة بتلقي جرعات لقاح كورونا فايروس، لاعتماد هذا العمر من قبل مفوضية الاتحاد الأوروبي والكثير من دول العالم وخصوصاً باستخدام لقاح فايزر”.

وأضاف، “لكون تلك الأعمار تمثل شريحة واسعة من أعمار بلدنا المتمثلة بالشباب وطلبة المدارس”.

أدناه الوثيقة:

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