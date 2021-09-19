2021/09/19 | 21:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الخارجية تؤكد متابعتها حادثة وفاة مواطنة عراقية على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 21:19

واع/

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