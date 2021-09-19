أبو ظبي تعلن إلغاء فحص كوفيد-19 للدخول إليها

2021/09/19 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة ملتقطة في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 لمتحف “اللوفر أبوظبي” © ا ف ب/ارشيف جوزيبيه كاكاتشيه ابوظبي (أ ف ب) – أعلنت إمارة أبو ظبي امس أنها قامت بتحديث إجراءات الدخول إليها وإلغاء فحص كوفيد-19 المطلوب للدخول.وقالت لجنة الطوارىء في الإمارة إنه سيتم تحديث هذه الإجراءات وإلغاء الفحوصات بدءا من 19 ايلول/ […]

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